4.02.2017

9:45

In verschiedenen Archiven unseres Landes schlummern gegen 30 Millionen Pressebilder von 1930 bis rund 2000. Es sind Glasplatten, Negative aller Grössen, in Schwarzweiss und in Farbe sowie Vergrösserungen, die zu einem grossen Teil bisher unveröffentlicht die Zeitgeschichte unseres Landes dokumentieren. Was diese Archive enthalten und wie diese arbeiten, deckt dieses Buch auf. weiterlesen »