19.01.2017

16:30

Der renommierte Fotograf Joel Meyerowitz wurde am 18. Januar 2017 im Rahmen der Veranstaltung «A Celebration of Photography» der Leica Camera AG mit dem Leica Hall of Fame Award für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Vor Joel Meyerowitz wurden schon Steve McCurry, Barbara Klemm, Nick Út, René Burri, Thomas Hoepker und Ara Güler mit dem Leica Hall of Fame Award geehrt. weiterlesen »