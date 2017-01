7.01.2017

10:00

Das Buch «Fremd-Kontakt in Bern» von Tekeal Riley und Martin Bichsel hat gegen Jahresende Furore gemacht. Das soziale und fotografische Experiment konnte sowohl in Buchform als auch als Ausstellung ein breites Publikumsinteresse gewinnen. Menschen, die sich noch nie gesehen hatten, kommen in Berührungskontakt für ein Foto, das publiziert wird. Wie würden Sie reagieren? weiterlesen »